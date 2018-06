Inghilterra-Costa Rica: vittoria per 2-0 dei padroni di casa grazie alle reti di Rashford e Welbeck

E’ terminata 2-0 l’amichevole internazionale tra Inghilterra e Costa Rica giocata a Leeds. Per i padroni di casa un goal per tempo: nella prima frazione di gioco è stato Rashford a timbrare il cartellino, segnando al 13′. Nella ripresa il raddoppio ha visto la firma di Welbeck, in gol al 76′.

Ci si avvicina alla Coppa del Mondo ed è tempo di amichevoli internazionali. Oltre a Portogallo-Algeria, a Elland Road, a Leeds, si gioca Inghilterra-Costa Rica. Tutte e due le squadre sono impegnate al Mondiale e sfruttano questi ultimi giorni prima della partenza definitiva per la Russia. Le partite di questi giorni servono ai ct per trovare nuove soluzioni e anche per prepararsi al meglio per l’appuntamento più importante di tutti. In campo tra i titolari c’è anche un elemento che proviene dalla Serie A ovvero Giancarlo Gonzalez, difensore del Bologna e della Costa Rica. Il rossoblu gioca al centro della retroguardia costaricana.

Alla fine del primo tempo è l’Inghilterra a essere in vantaggio. La partita è stata sbloccata dopo tredici minuti da Marcus Rashford, attaccante del Manchester United. Il giovane centravanti ha preso palla ai trenta metri e, leggermente spostato verso la fascia destra, ha lasciato partire un tiro di collo pieno che si è insaccato sotto la traversa. Non una grande figura per Keylor Navas, ma va detto che il tiro di Rashord era molto forte.