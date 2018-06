Portogallo-Algeria: padroni di casa in vantaggio 2-0 al termine dei primi 45 minuti

A pochi giorni dall’inizio del Mondiale, a Lisbona il Portogallo sfida l’Algeria in amichevole. Al termine dei primi 45 minuti di gioco, i padroni di casa sono in vantaggio per 2-0. La prima rete è stata messa a segno al 17′ da Guedes, mentre il raddoppio è arrivato grazie a Bruno Fernandes al 37′.

Si gioca una delle ultime amichevoli internazionali prima del Mondiale: Portogallo-Algeria è di scena a Lisbona e servirà a Ronaldo e soci per la Coppa del Mondo

La preparazione per il Mondiale passa anche e soprattutto dalle amichevoli internazionali. Portogallo-Algeria è una di queste e in questo momento si sta giocando in quel di Lisbona allo Stadio Da Luz. La squadra di Fernando Santos affronta quella di Madjer, che però non si è qualificata per la rassegna in Russia. A una settimana dall’inizio della Coppa del Mondo, sono gli ultimi test per provare le formazioni definitive. Si tratta di un undici poco sperimentale, almeno per i lusitani, perché il ct ha deciso di lanciare Guedes dal primo minuto assieme a Bernardo Silva, due delle possibili sorprese in Russia.

Fernando Santos ha deciso di lasciar fuori tutti gli “italiani” che ha in rosa. Sia Mario Rui del Napoli sia André Silva del Milan sono in panchina, con loro anche Joao Mario, che dovrebbe tornare all’Inter anche se ha mercato. In avanti gioca titolare Ronaldo, mentre in porta troviamo Rui Patricio, nel mirino del Napoli. L’unico tra i ventidue convocati algerini che gioca in Italia è Ismael Bennacer dell’Empoli, ma anche lui è fuori almeno all’inizio.