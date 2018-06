Un retroscena dalla Spagna riguarda il Napoli: gli azzurri ci avrebbero provato con Jasper Cillessen, in uscita dal Barcellona, ma l’olandese costa troppo

Il Napoli è alla ricerca di un portiere e sta puntando Samir Handanovic. Il numero uno dell’Inter non è il solo nel mirino degli azzurri, soprattutto stando a un retroscena interessante arrivato dalla Spagna. Nelle ultime ore gli azzurri si sarebbero fatti avanti con il Barcellona per Jasper Cillessen. Il portiere olandese, chiuso da Marc André Ter Stegen, non gioca molto in blaugrana e vorrebbe andare via. Il Barca potrebbe cederlo e il Napoli ci ha messo gli occhi, ma il costo è altissimo: per prendere il portiere oranje i partenopei dovrebbero sborsare almeno sessanta milioni di euro.

Cillessen ha giocato solamente due partite in due anni in Liga, ha fatto il titolare solo in Coppa del Re. Vuole andare via e tornare a fare il titolare come ai tempi dell’Ajax. Il Napoli cerca un estremo difensore e lui sembrava il nome adatto, ma il prezzo ha fatto storcere il naso al ds Giuntoli. Secondo Sport, però, non sarebbe finita qui. Il Napoli potrebbe tornare alla carica e sperare che il Barcellona abbassi la richiesta di sessanta milioni. A meno che non si sblocchi l’affare Bernd Leno, ma è un’altra storia.