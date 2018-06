Pepe Reina ha già dato l’addio, Napoli al lavoro per il nuovo portiere: si complica la pista Areola, è testa a testa tra Leno e Sirigu

Giorni di grande lavoro in casa Napoli in ottica calciomercato. La dirigenza partenopea sta monitorando diversi calciatori per rinforzare la rosa di Carlo Ancelotti e, dopo Simone Verdi, la priorità va alla porta: Pepe Reina ha dato l’addio, sarà un nuovo calciatore del Milan, e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli osserva tre profili.

Si complica la pista che porta ad Alphonse Areola, in uscita dal PSG, e secondo Marte Sport è corsa a due: Bernd Leno (Bayer Leverkusen) e Salvatore Sirigu (Torino). I partenopei non hanno intenzione di andare oltre i 20 milioni di euro per l’estremo difensore tedesco e, in caso di fumata nera con le Aspirine, sono pronti a virare sull’esperto italiano.