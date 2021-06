Inghilterra, Mourinho: «Grande creatività in avanti, ha fatto un buon lavoro»

José Mourinho ha commentato il cammino dell’Inghilterra nel girone eliminatorio di Euro 2020

José Mourinho, neo allenatore della Roma, ai microfoni di TalkSport ha parlato del cammino dell’Inghilterra nel girone eliminatorio di Euro 2020 non lesinando complimenti alla squadra di Southgate.

«Gli inglesi hanno fatto vedere grande movimento in attacco e grande creatività nel primo tempo, nella ripresa invece è rimasta in posizione e ha controllato la gara, un aspetto fondamentale in vista della fase finale. La gente chiede sempre di più e un altro tipo di calcio, ma probabilmente i giocatori sanno di aver fatto bene il lavoro e si sono preparati per il prossimo turno. È importante che la squadra sappia cosa fare in momenti diversi. Southgate avrebbe sicuramente preferito un secondo tempo come il primo, magari facendo un altro gol, ma la partita è andata in una direzione diversa. Hanno gestito il gioco nel modo in cui volevano, con pragmatismo. Togliendo Grealish e portando Bellingham con Henderson e Phillips e le ali in difesa, la squadra era più compatta. La cosa buona per me è che l’Inghilterra sembra essere in buone condizioni, ha le conoscenze tattiche e può affrontare situazioni diverse. Il livello tattico della squadra è alto e penso che siano pronti a far fronte a ciò che è il calcio moderno chiede».