Inghilterra-Slovacchia: dove vederla, orario e probabili formazioni

Alla Veltins-Arena l’incontro degli Europei Inghilterra-Slovacchia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Alla Veltins-Arena di Amburgo va in scena la partita degli Europei tra Inghilterra-Slovacchia, valida per gli ottavi di finale. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Inghilterra-Slovacchia, le probabili formazioni

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Gallagher, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane. CT: Southgate.

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Strelec, Haraslin. CT: Calzona.

Inghilterra-Slovacchia: orario e dove vederla in tv

Inghilterra-Slovacchia si gioca alle ore 18 di domenica 30 giugno. Verrà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Per vedere la partita in streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW Tv per gli abbonati.