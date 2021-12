Inghilterra, Southgate: «Anno straordinario, manca l’ultimo tassello»

Il c.t. dell’Inghilterra Southgate ha tirato le somme dell’anno della Nazionale inglese

Gareth Southgate, commissario tecnico dell’Inghilterra, ai microfoni di Sky Sports ha tirato le somme dell’anno della Nazionale inglese.

BILANCIO POSITIVO – «Penso che sia stato davvero un anno straordinario. Certamente rimarrà il ricordo di essere arrivati in finale senza essere riusciti a tagliare per primo il traguardo, ma se guardo logicamente, come allenatore, ai progressi della nostra squadra, siamo stati fra i migliori. So che saremo sempre giudicati sui risultati, ma i progressi in questi quattro o cinque anni sono evidenti, in linea con un trend in crescita. Siamo arrivati quarti in Russia nel 2018, ci siamo giocati le semifinali di Nations e sfiorato il titolo europeo. Ciò significa che abbiamo iniziato a raccogliere alcuni risultati contro le grandi squadre. Il pezzo mancante per noi è un trofeo ed è incredibilmente difficile, ma noi Ho la convinzione che possiamo farlo».