Mancano poco più di 24 ore alla gara più attesa della stagione: Juventus-Milan, finale di Coppa Italia 2017/2018. La sfida, in programma allo stadio Olimpico alle ore 21.00, come da tradizione sarà introdotta dall’inno di Mameli, che ogni anno viene interpretato da una star del panorama nostrano. Dopo Lorenzo Fragola e Veronica Comello, toccherà a Veronica Scopelliti, meglio nota come Noemi.

E’ stata la stessa Lega Serie A ad annunciarlo tramite un comunicato sul sito ufficiale: «Sarà NOEMI a cantare l’Inno di Mameli prima della Finale di TIM Cup tra Juventus e Milan, in programma mercoledì 9 maggio allo Stadio “Olimpico” di Roma, alle ore 21.00. La cantante romana eseguirà l’Inno italiano subito prima del fischio di inizio con le due formazioni e gli ufficiali di gara già allineati sul terreno di gioco». E non solo: «Nel pre-partita Noemi si esibirà di fronte al pubblico dello Stadio “Olimpico” proponendo “L’amore si odia” e “Sono solo parole”, due tra i suoi brani più celebri», sottolinea il comunicato della Lega.

