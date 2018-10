Maradona festeggia cinquantotto anni e riceve gli auguri di un tifoso d’eccezione, Lorenzo Insigne

È un giorno speciale per la città di Napoli e in generale per tutto il mondo del calcio. Diego Armando Maradona compie 58 anni. Un personaggio forse discutibile, ma un calciatore straordinario che tutti dovrebbero ricordare con gioia per ciò che ha regalato nei suoi anni di gloriosa carriera.

Per l’occasione, anche Lorenzo Insigne si è unito ai festeggiamenti del popolo napoletano, postando su Instagram una foto che lo ritrae abbracciato al Pibe de Oro. E un messaggio: “Tanti auguri Diego Maradona“. Il rapporto tra i due campioni contrassegnato da forte stima reciproca e le grandi prestazioni offerte da Insigne in questi anni di Napoli hanno riacceso il dibattito sul reinserimento della maglia numero 10 che fu proprio di Maradona per destinarla all’attaccante azzurro. Nel frattempo, sui social spopolano messaggi di auguri per uno dei più grandi fuoriclasse che il calcio abbia mai conosciuto.