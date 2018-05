Insigne ci crede e lancia l’hashtag #grintaecuore – FOTO

Insigne continua a credere nel sogno scudetto: l’attaccante del Napoli prova a dare la scossa con l’hashtag #grintaecuore

Nonostante la sconfitta in casa della Fiorentina e i 4 punti di distacco dalla Juventus, a Napoli c’è chi non ha alcuna intenzione di mollare. A tre gare dalle fine e con ancora 9 punti a disposizione, il napoletano Lorenzo Insigne vuole che la squadra se la giochi fino all’ultimo secondo, per provare, almeno fin quando la matematica lo consentirà, a credere nel sogno scudetto.

L’esterno d’attacco di Maurizio Sarri, poche ore dopo la caduta di Firenze, ha lasciato un messaggio diretto ai propri compagni: «Ragazzi non molliamo, lottiamo fino all’ultimo» il tutto accompagnato dall’hashtag #grintaecuore, divenuto ormai una costante nei post del calciatore azzurro.