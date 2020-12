Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, ha parlato del pareggio casalingo contro il Torino: le sue dichiarazioni anche sull’esito del ricorso contro la Juve

Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara contro il Torino. Le sue parole.

«Dispiace per i due punti persi. Sicuramente dovevamo fare di più tutti, io penso che sono più due punti persi che uno guadagnato. Io penso che dobbiamo tutti un po’ di più, io in primis e gli altri dietro di me. Ritiro? Non è stato punitivo, penso che questi giorni in più ci aiutano a stare più insieme e capire come migliorare. Juve? Noi sapevamo di non aver fatto nulla di male a non partire per Torino. Siamo contenti per il ricorso ma dobbiamo pensare subito alla gara con il Cagliari».