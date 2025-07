Insigne-Lazio, trattativa importante per i biancocelesti. Ecco la situazione attuale - Calcio News 24

Insigne-Lazio, trattativa a fari spenti: possibile arrivo a Formello prima del tesseramento

Il binomio Insigne-Lazio continua a prendere forma e, secondo quanto riportato da Il Messaggero, potrebbe presto concretizzarsi con modalità del tutto particolari. In un momento in cui la Lazio è bloccata sul mercato in entrata per motivi legati alla gestione amministrativa, il nome di Lorenzo Insigne resta l’unico grande obiettivo su cui la dirigenza biancoceleste sta lavorando con discrezione ma determinazione.

Il presidente Claudio Lotito ha già avviato un confronto con Maurizio Sarri, allenatore che conosce bene Insigne dai tempi del Napoli. Proprio il rapporto stretto tra i due rappresenta uno degli elementi chiave di questa operazione. Il tecnico toscano avrebbe espresso il desiderio di riabbracciare il fantasista napoletano, convinto che possa ancora dare un contributo significativo in Serie A, soprattutto in un reparto offensivo che fatica a trovare continuità.

Il piano della società è chiaro: l’operazione Insigne-Lazio prevede un avvicinamento progressivo. L’idea è di portare Insigne a Formello già nei prossimi giorni o settimane, permettendogli di allenarsi con il gruppo e integrarsi gradualmente, pur non potendo essere ancora tesserato ufficialmente. Il vincolo, infatti, resterà in vigore fino alla sessione di gennaio, ma questo non impedisce all’esterno ex Toronto di iniziare a prendere confidenza con lo spogliatoio, lo staff e il sistema di gioco di Sarri.

Da parte sua, Insigne ha già dato ampia disponibilità. Il calciatore, rientrato in Italia dopo l’esperienza in MLS, è attratto dalla prospettiva di rimettersi in gioco ad alti livelli e ritrovare il tecnico che meglio ha saputo valorizzarlo in carriera. Il progetto Insigne-Lazio, per lui, è una sfida stimolante e rappresenta anche l’occasione di riavvicinarsi al calcio che conta, dopo mesi di difficoltà fisiche e ambientali oltreoceano.

In attesa dello sblocco del mercato, la Lazio punta quindi a muoversi con intelligenza, cercando di anticipare i tempi per non farsi trovare impreparata a gennaio. La pista Insigne-Lazio resta calda e potrebbe rivelarsi l’arma a sorpresa per la seconda parte della stagione.