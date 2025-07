Insigne-Lazio, le novità intorno al possibile ingaggio dell'ex attacante del Napoli - Calcio News 24

Insigne-Lazio: Sarri lo vuole subito, Lotito prepara l’affondo. La situazione attuale dei biancocelesti

Il binomio Insigne-Lazio potrebbe presto concretizzarsi, riportando in Serie A uno dei calciatori italiani più talentuosi degli ultimi anni. Dopo la prima settimana di ritiro, Maurizio Sarri ha iniziato a fare le prime valutazioni sul gruppo a disposizione e ha individuato un eccesso nel reparto offensivo: ben sette giocatori d’attacco, di cui cinque esterni, sono troppi per affrontare una stagione con sole Serie A e Coppa Italia.

Proprio in questo contesto, Sarri ha chiesto un nome ben preciso alla dirigenza biancoceleste: Lorenzo Insigne. Il fantasista napoletano è attualmente svincolato dopo la fine della sua esperienza al Toronto e rappresenta per il tecnico toscano un rinforzo ideale. I due hanno condiviso una fase memorabile della carriera a Napoli, e Sarri lo considera ancora oggi uno dei giocatori più intelligenti e funzionali al suo gioco.

Il progetto Insigne-Lazio è attualmente in fase di attesa, ma non di stallo. Il club capitolino aspetta il via libera dalla Covisoc per poter formalizzare le prossime mosse e, secondo quanto filtra da Formello, il presidente Claudio Lotito sarebbe già pronto a muoversi concretamente. L’obiettivo è chiaro: chiudere l’accordo al più presto e mettere Insigne a disposizione dell’allenatore già nel corso di questo ritiro estivo.

L’arrivo dell’ex capitano del Napoli darebbe alla Lazio non solo maggiore qualità in avanti, ma anche nuove possibilità tattiche. Con Insigne, Sarri potrebbe infatti variare rispetto al tradizionale 4-3-3, passando a moduli come il 4-2-3-1 o il 4-3-1-2, nei quali il talento napoletano potrebbe agire da trequartista o da seconda punta con licenza di svariare.

Dal punto di vista economico, l’operazione Insigne-Lazio sarebbe sostenibile, trattandosi di un parametro zero. Resta da trovare un’intesa sull’ingaggio, ma la volontà del giocatore di tornare in Italia e lavorare ancora con Sarri potrebbe facilitare la chiusura dell’affare.

Il mercato è ancora lungo, ma la Lazio sembra avere le idee chiare: Insigne-Lazio è più di una suggestione, è una possibilità concreta che potrebbe rafforzare il legame tra Sarri e la società, rilanciare il progetto tecnico e riportare entusiasmo tra i tifosi.