Insigne: «Napoli è casa mia e spero che quest’anno vinca lo scudetto». Le parole dell’ex capitano dei partenopei

Lorenzo Insigne ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Prime Video. Ecco le parole dell’ex capitano del Napoli e attuale calciatore del Toronto:

NAPOLI – «Napoli è casa mia. Io ho ascoltato qualche intervista del mister e ha ragione: è una squadra nuova, fatta di giovani di talenti che però hanno bisogno di tempo. I tifosi del Napoli sono molto esigenti, ma se vedono che ti impegni, anche se non vinci, loro ti stanno sempre vicini. Io ci sono passato, quando non facevo grandi prestazioni ma vedevano l’impegno uscivo sempre tra gli applausi. Conosco bene Spalletti, è uno tosto, mi sono trovato benissimo con lui. Sicuramente saprà mettere tutto a posto»

NAPOLI LIVERPOOL – «Anche quando giocavamo noi non eravamo favoritissimi, ma abbiamo fatto grandi risultati. In Champions, la prima in casa col Liverpool, io sarò davanti alla tv a fare il tifo per loro. Sarà una bellissima serata»

EMOZIONE DELLA CHAMPIONS – «Io ho fatto tante partite in Champions League in casa col Napoli e quell’atmosfera che c’è al Maradona, poi quella musichetta che solo al Maradona fanno così. Ci sono stati alti e bassi, ma essendo napoletano dovevo dimostrare di più. Sembra che io sia un ragazzo a cui piace scherzare, ma a volte mi chiudo in me stesso. E sicuramente è stato quello a non creare empatia coi tifosi. Poi nell’ultima partita i tifosi mi hanno omaggiato, vuol dire che qualcosa di buono l’ho lasciato. Ne sono molto orgoglioso».

MESSAGGIO AGLI EX COMPAGNI – «Volevo mandare un abbraccio grande a tutti i tifosi del Napoli, ai miei compagni, al mister, a tutti. Alla società. Anche se sono andato via, come ben sapete mi mancate tutti. Io farò sempre il tifo per voi e spero che quest’anno possiate vincere lo Scudetto perché lo meritate»