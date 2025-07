Insigne-Parma, il grande colpo è possibile! L'attaccante ex Napoli disposto anche a questo compromesso - Calcio News 24

Insigne-Parma: il sogno è concreto e l’attaccante ex Napoli potrebbe tagliarsi lo stipendio

Il binomio Insigne-Parma prende sempre più consistenza in queste prime settimane di calciomercato estivo. Dopo tre stagioni in MLS con il Toronto FC, Lorenzo Insigne è pronto a tornare in Italia, e il Parma si è mosso con decisione per provare a riportarlo in Serie A. L’interesse del club ducale è concreto e confermato anche da Il Messaggero, che sottolinea come anche l’Udinese abbia fatto un tentativo per l’esterno offensivo.

Il profilo di Insigne rappresenterebbe un colpo di grande prestigio per il Parma, fresco di promozione e desideroso di affrontare il ritorno nella massima serie con elementi di qualità ed esperienza. L’operazione Insigne-Parma affascina tifosi e dirigenza, anche se la concorrenza è tutt’altro che assente.

In cima alla lista delle preferenze del calciatore, infatti, ci sarebbe la Lazio. Lì, Insigne ritroverebbe Maurizio Sarri, l’allenatore con cui ha vissuto alcune delle stagioni più brillanti della sua carriera ai tempi del Napoli. I contatti tra i due sarebbero continui, e secondo quanto riportato dal quotidiano romano, l’attaccante sarebbe disposto a ridursi lo stipendio a 2,5 milioni di euro pur di tornare a lavorare con il tecnico toscano.

Tuttavia, la situazione in casa Lazio è complicata: il club ha un mercato bloccato da questioni finanziarie e da limiti legati al tetto ingaggi e alla lista UEFA. Proprio queste difficoltà potrebbero lasciare spazio a un inserimento deciso del Parma, che osserva la situazione con attenzione.

L’affare Insigne-Parma resta dunque una suggestione concreta, alimentata dalla voglia del giocatore di tornare protagonista in Serie A e dalla determinazione dei ducali nel rafforzare la rosa con profili d’esperienza. Se la Lazio non dovesse riuscire a sbloccare la situazione in tempi brevi, il Parma potrebbe davvero tentare l’affondo decisivo.

Le prossime settimane saranno cruciali per capire se il matrimonio Insigne-Parma potrà davvero andare in porto o se prevarrà il richiamo di un’ultima avventura in una piazza più blasonata.