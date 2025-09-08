Calciomercato Parma, Insigne missione ancora possibile per i crociati? Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Parma: si raffredda la pista Insigne, trattativa in stallo

Il calciomercato Parma continua a essere uno dei più attivi e seguiti in questa sessione estiva, soprattutto per le ambizioni del club di costruire una rosa competitiva in vista della stagione in Serie A. Uno dei nomi che ha acceso l’interesse dei tifosi e degli addetti ai lavori è stato quello di Lorenzo Insigne, attualmente svincolato e alla ricerca di una nuova avventura in Italia dopo l’esperienza in MLS.

A fare chiarezza sulla situazione è intervenuto nelle ultime ore Fabrizio Romano, noto giornalista esperto di calciomercato, che sui propri canali ufficiali ha condiviso un aggiornamento importante riguardo ai contatti tra il Parma e l’ex capitano del Napoli. “Lorenzo Insigne è stato valutato e cercato dal Parma. Ci sono state delle trattative, ma al momento l’opzione Insigne-Parma non decolla, per determinati fattori e più situazioni”, ha spiegato Romano.

Secondo quanto riportato, il club crociato aveva effettivamente sondato la possibilità di portare a Parma un profilo di grande esperienza come Insigne, sia per alzare il livello tecnico della squadra sia per aggiungere carisma in vista di una stagione che si preannuncia molto competitiva. Tuttavia, diverse problematiche – probabilmente di natura economica, tecnica e progettuale – hanno rallentato e infine raffreddato la trattativa.

Insigne, ancora senza squadra dopo la fine del suo contratto con il Toronto FC, resta comunque sul mercato e disponibile per nuove proposte. Il calciomercato Parma tiene ancora sotto osservazione la situazione, ma al momento non sembrano esserci i presupposti per una chiusura imminente.

Nonostante il raffreddamento della pista Insigne, il club ducale non ferma la propria attività sul mercato. La dirigenza è infatti al lavoro per trovare alternative valide che possano garantire esperienza e qualità al reparto offensivo. La ricerca di profili d’impatto prosegue, sempre con l’obiettivo di affrontare la Serie A con una rosa attrezzata e pronta a mantenere la categoria.