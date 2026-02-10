Insigne torna in campo con il Pescara dopo 14 anni: l’Adriatico riabbraccia il suo talento

Lorenzo Insigne ritrova il Pescara dopo 14 anni: l’ex Napoli torna di nuovo in campo all’Adriatico, emozioni allo stadio

Dopo quattordici anni e oltre cinquemila giorni, Lorenzo Insigne è tornato a calcare il prato dell’Adriatico con la maglia del Pescara. L’ingresso in campo all’80’ di Pescara‑Catanzaro, sul 0-2, ha segnato un momento emozionante: il campione d’Europa ed ex capitano del Napoli ha riabbracciato la tifoseria che lo aveva visto muovere i primi passi da professionista. L’ovazione del pubblico, tra applausi e cori, ha accompagnato un ritorno carico di significato.

Il legame tra Insigne e Pescara affonda nella stagione 2011/2012, quando, sotto la guida di Zeman e al fianco di Immobile e Verratti, trascinò i biancazzurri alla promozione in Serie A con 18 gol e 14 assist in 37 presenze. Dopo una carriera di alto livello tra Napoli e Toronto, il suo ritorno in Abruzzo è stato il risultato di una trattativa complessa: svincolatosi dal club canadese, Insigne ha atteso a lungo una chiamata dalla Serie A che non è mai arrivata, scegliendo infine di seguire il cuore e accettare la sfida della Serie B per aiutare il Pescara.

La missione, però, è tutt’altro che semplice. La squadra è ultima in classifica con 15 punti e vanta la peggior difesa del campionato, una situazione che si complica settimana dopo settimana. In questo contesto, l’esperienza, la qualità e il carisma di Insigne rappresentano una delle poche speranze per tentare una salvezza che appare difficilissima, ma non ancora fuori portata.