Insigne Toronto, il consulente dei canadesi: «Trattativa durata diversi mesi. Il sì a Natale»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il consulente del Toronto Di Cuollo ha parlato del trasferimento al club canadese di Lorenzo Insigne

Lino Di Cuollo, vicepresidente della MLS per 15 anni e ora consulente del Toronto, in una intervista a Il Mattino ha parlato del trasferimento di Insigne in Canada a giugno.

TEMPISTICHE – «È durata molto mesi la discussione. Noi lo abbiamo incontrato a Napoli ma quando siamo venuti in Italia non abbiamo parlato solo con lui. C’era un gruppo di 4-5 calciatori che avevamo individuato che poteva fare al caso del Toronto. E anche lui ha preso il suo tempo per riflettere, fare delle valutazioni. Lo abbiamo incontrato e da lì però è iniziata una lunga serie di riflessioni, assieme al nostro amico Andrea (D’Amico, ndr). La scelta finale è arrivata a dicembre, durante le feste di Natale, quando Manning ha convinto il board del Toronto a dare il via libera all’operazione».

FIRMA – «Insigne è arrivato emozionato e ha parlato in inglese con noi. Non solo lui ma anche i familiari che lo accompagnavano. Insomma, non ha perso tempo a studiare e così ci ha accolto con un ‘I am enthusiastic for this opportunity’. Ecco, è bello sentirselo dire da un campione che ha vinto tanto. La sua semplicità e la sua voglia ci hanno già stregati».