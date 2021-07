Insulti razzisti all'Inghilterra, Haaland: «Invece di applaudire per il coraggio...»

Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund, attraverso i propri canali social ha puntato il dito contro chi ha rivolto insulti razzisti ai calciatori inglesi dopo la finale di Euro 2020 persa contro l’Italia.

«Non capisco perché ci sia ancora spazio per il razzismo e la discriminazione. Non ci stancheremo mai di lottare contro ogni forma di discriminazione. Invece di essere applauditi per aver avuto il coraggio di prendere i rigori, questi giovani vengono attaccati con insulti razzisti. Sono senza parole».

I don't understand why there is still room for racism and discrimination. We will never tire of fighting against any form of discrimination. Instead of being applauded for having the courage to take the penalties, these young men are attacked with racist insults. I am speechless.

— Erling Haaland (@ErlingHaaland) July 12, 2021