Inter, addio di Eriksen possibile in giornata: oggi incontro col club

Il rapporto tra l’Inter ed Eriksen potrebbe concludersi già nella giornata odierna. Oggi in programma un incontro tra le parti

Già oggi Christian Eriksen e l’Inter possono stringersi la mano e separarsi per sempre. È arrivato, infatti, l’ovvio responso dei medici del Coni: il centrocampista danese non è più idoneo alla pratica sportiva in Italia a causa del defibrillatore sottocutaneo.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è tutto pronto per l’addio del danese: ieri Christian è tornato a Milano e ha raggiunto il suo agente con cui oggi incontrerà la dirigenza nerazzurra per discutere della soluzione. Da capire se serviranno anche altri incontri o basterà quello di oggi.

