Christian Eriksen ha smaltito il problema di ieri e sarà regolarmente tra i convocati per Torino-Inter

L’Inter tira un sospiro di sollievo per quanto riguarda Christian Eriksen. Allarme rientrato per il danese, che si era fermato ieri in allenamento per un fastidio al ginocchio.

Nella rifinitura di oggi ha svolto tutto l’allenamento con la squadra e sarà regolarmente convocato per il match con Torino. Resta comunque aperto il ballottaggio con Gagliardini.