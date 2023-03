Inter, Altobelli: «Lukaku pesa oltre 100 kg, va spremuto come faceva Conte»

Alessandro Altobelli, ex centravanti dell’Inter, ha parlato dei problemi che sta trovando Lukaku in questa stagione

Alessandro Altobelli ha così parlato di Romelu Lukaku alla Gazzetta dello Sport. Le dichiarazioni dell’ex Inter.

LE PAROLE – «Ho un mio pensiero: Romelu pesa oltre 100 kg. Ha bisogno di essere allenato in maniera particolare, non può seguire lo stesso percorso di Lautaro, ad esempio. Conte lo spremeva fino a tirarne fuori il massimo, oggi probabilmente non è così. Questioni tattiche? Non credo. È un fatto fisico: con Conte arrivava sul pallone due giorni prima degli altri. Lo confermerei? Deve guadagnarsi la permanenza trascinando l’Inter da qui a fine stagione».