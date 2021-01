Gli agenti di Lautaro Martinez sono nel quartiere generale dell’Inter: punto sul futuro dell’attaccante nerazzurro – VIDEO

(dal nostro inviato a Milano) – Giorni movimentati quelli di gennaio per quanto riguarda il mercato futuro e presente. In casa Inter, scongiurato il pericolo cessione al Barcellona per Lautaro Martinez, si continua a lavorare al futuro dell’argentino.

Nella sede nerazzurra sono arrivati Carlos Beto Yaque e Rolando Zarate, agenti di Lautaro Martinez. Il suo contratto scade nel 2023 ma il mercato di giugno è già abbastanza vicino: i due agenti vogliono fare il punto sul futuro.

Carlos Beto Yaque ha poi dichiarato: «Abbiamo anticipato la riunione per il Covid, ma non abbiamo parlato del rinnovo. Lautaro è felice all’Inter».