Inter, Asllani: «Voglio restare e crescere qui. Errore col Barcellona? Non ho dormito per quattro giorni»

Kristjan Asllani, centrocampista dell‘Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo momento e della stagione. Le sue dichiarazioni:

«Ho giocato poco perché devo crescere e perché sono in un centrocampo di campioni. Niente di strano. Sono pronto per giocare ma non pensavo di giocare chissà quanto visto il livello dei compagni. Sono contento sin qui di quanto fatto e sono convinto che sia il momento di imparare. Cessione? Mai vero. Sono contento di restare qui e voglio rimanerci. Fa tutto parte di un percorso. Vice Brozovic? Sono semplicemente Asllani con i miei pregi e i miei difetti, uno di questi è la fase difensiva perché mi piace tenere la palla. Mi considero un mediano davanti alla difesa, ma ho fatto di tutto anche il trequartista. Andreazzoli è stato fondamentale. Arrivato all’Inter avevo un po’ paura ma tutti mi hanno accolto alla grande. D’Ambrosio è quello che fa sentire l’interismo alle generazioni. Errore con il Barcellona? Non ho dormito quattro giorni, l’azione ce l’ho stampata in testa».

ITALIA – «Le origini chiamano e mi sembrava giusto scegliere l’Albania come Nazionale. In Italia sono cresciuto e mi sento parte di tutto».