Inter, Asllani: «Non so cosa vi aspettate da me. Io sono qui per giocare per la squadra. Inghilterra? Scendiamo in campo solo per la vittoria»

Il centrocampista dell’Inter e della nazionale albandese Kristjan Asllani è intervenuto in conferenza stampa per parlare del match tra l’Albania e l’Inghilterra vaòido per la qualificazione al Mondiale 2026. A seguire le sue parole.

ASPETTATIVE SU DI ME – «Non so cosa vi aspettate da Kristjan Asllani. Io sono qui per giocare per la squadra e questo è tutto per la squadra. Ci siamo allenati ieri, ci alleneremo nei prossimi giorni. Siamo concentrati per questa partita».

LA SFIDA CONTRO L’INGHILTERRA – «Giocheremo con cuore e anima. L’Inghilterra è un avversario forte e sappiamo che avrà il possesso palla. Ma combatteremo e andremo lì per ottenere un risultato positivo».

PER RIBALTARE IL PRONOSTICO, E COSA MI HANNO DETTO I COMPAGNI ALL’INTER – «La partita inizia sempre da 0-0 e daremo tutto per ottenere un risultato positivo. Scendiamo in campo solo per la vittoria. I miei compagni all’Inter scherzando mi hanno detto ci faranno 6-7 gol, ma noi vogliamo scendere in campo per dare battaglia. Sappiamo che ci attaccheranno perché hanno giocatori veloci, ma noi non abbiamo nulla da perdere. C’è molta armonia nella squadra, siamo un bel gruppo. Tutti vogliono andare ai Mondiali e combatteranno duramente».

UN MESSAGGIO PER I TIFOSI ALBANESI – «Aspettiamo i tifosi, ne abbiamo bisogno. Ringraziamo i tifosi che ci hanno accompagnato agli Europei e spero che ci sostengano anche nel duello con Andorra».