Inter Atalanta, allarme difesa per Chivu: Bastoni verso il forfait e rebus formazione per i nerazzurri

Inter Atalanta, problemi per il tecnico Chivu: Bastoni non recupera e la retroguardia finisce in piena emergenza

Le ore che precedono il big match di San Siro portano con sé più ombre che certezze per l’Inter, soprattutto dopo le notizie provenienti da Appiano Gentile. Cristian Chivu deve infatti fare i conti con le condizioni di Alessandro Bastoni, ancora alle prese con il colpo rimediato nel derby contro il Milan dopo uno scontro duro con Adrien Rabiot. Lo riporta Sky Sport,

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

Il difensore è rimasto in ritiro con il gruppo, ma le possibilità di vederlo titolare sono minime. In caso di forfait, il favorito è Carlos Augusto, pronto a ricoprire il ruolo di braccetto sinistro. Restano da sciogliere anche i nodi al centro della difesa: Francesco Acerbi punta a riprendersi una maglia dal primo minuto, soluzione che sposterebbe Manuel Akanji sul centro‑destra e farebbe scivolare in panchina il giovane Yann Bisseck.

I dubbi non riguardano solo il reparto arretrato. A centrocampo è aperto il ballottaggio tra Petar Sucic, in grande crescita, e l’esperto Henrikh Mkhitaryan, mentre sulla fascia destra Denzel Dumfries si gioca il posto con Luis Henrique. L’olandese è clinicamente recuperato, ma Chivu non vuole forzare i tempi dopo i lunghi mesi di stop. In un quadro così incerto, la gestione delle energie e delle scelte iniziali diventa cruciale per un’Inter che si avvicina alla sfida più attesa con più interrogativi che certezze.