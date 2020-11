Lukaku resta in dubbio per Atalanta-Inter, oggi test decisivo. Sanchez favorito per affiancare Lautaro Martinez in attacco

Allenamento decisivo quest’oggi per Romelu Lukaku. Corsa contro il tempo per l’Inter per recuperare il centravanti belga (convocato in Nazionale dal Ct Martinez per le prossime sfide di Europa League) in vista della delicata trasferta di domani pomeriggio contro l’Atalanta.

Venerdì l’ex Manchester United ha lavorato a parte, aumentando però l’intensità del lavoro come scrive il Corriere dello Sport. Se nella rifinitura di oggi rientrerà in gruppo, allora sarà convocato da Conte per Bergamo e partirà dalla panchina. Il tecnico nerazzurro dovrebbe affidarsi a Sanchez, favorito su Perisic, al fianco di Lautaro Martinez nel duo d’attacco.