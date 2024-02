Inter Atletico Madrid: orario, dove vederla e probabili formazioni

Inter Atletico Madrid, A San Siro l’andata dell’ottavo di finale di Champions League: le ultime di formazioni e dove vederla

A San Siro l’andata dell’ottavo di finale di Champions League tra Inter e Atletico Madrid. I nerazzurri arrivano all’appuntamento forti del primo posto in campionato e una striscia di vittorie consecutive arrivate a 6 con il poker alla Salernitana: il vantaggio sulla Juve al secondo posto è di 9 punti con partita in meno. I Colchoneros hanno ritrovato la vittoria nell’ultimo turno di campionato e Simeone ritrova anche Alvaro Morata, anche se soltanto in panchina. In campionato la squadra è al quarto posto, con la possibilità di superare il Barcellona, ma dovendo guardarsi dall’Athletic Bilbao dietro di sè. Andiamo a scoprire le ultimissime sulle probabili formazioni, l’orario e dove vederla.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2) – Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All.: Inzaghi.

ATLETICO MADRID (3-5-2) – Oblak; Witsel, Gimenez, Hermoso; Molina, Saul, Koke, De Paul, Reinildo; Griezmann, Llorente. All.: Simeone.

Inter Atletico Madrid: dove vederla e orario

A San Siro andrà in scena l’ottavo di finale tra i nerazzurri e colchoneros con fischio d’inizio alle ore 21. La gara sarà sarà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5, sarà visibile anche su in diretta tv su Sky Sport e in live streaming su Now, SkyGo e Infinity +.