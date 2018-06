Piero Ausilio ha fatto il punto sul mercato dell’Inter tra Mauro Icardi, Samira Handanovic e altri profili caldi

Mauro Icardi può restare, mentre Radja Nainggolan non è una trattativa facile, infine non è vero che il Napoli ha chiesto all’Inter Samir Handanovic: parole e musica di Piero Ausilio, direttore sportivo dei milanesi. L’Inter è in pieno mercato e sta cercando di capire come muoversi e su chi puntare, si è parlato di un possibile affare Nainggolan perché piace a Spalletti ma non è l’unica operazione ventilata per i nerazzurri. Nella giornata di ieri sono uscite novità riguardo Samir Handanovic, il portiere sarebbe finito nel mirino del Napoli ma Ausilio ha smentito.

«Icardi resta. Nainggolan invece piace anche alla Roma, non solo a Spalletti. Non ero a cena con l’agente, ma con Baccin e un mio amico. Per Politano ho già parlato con Davide Lippi, se mi piace? Mi piacciono tante belle cose. Rafinha e Cancelo? La speranza è l’ultima a morire» è quanto ha detto il direttore sportivo dei nerazzurri ai cronisti presenti a Milano. Per quanto concerne i riscatti di Rafinha e Cancelo, va sottolineato che per il brasiliano c’è ottimismo, mentre il terzino del Valencia sembra ormai diretto altrove (la Juventus lo segue).