Joao Cancelo sembrava a un passo dal Wolverhampton ma non vede di buon occhio la destinazione, si rifà sotto la Juventus con decisione: trattativa col Valencia

Per quanto riguarda Joao Cancelo c’è solo una notizia di mercato sicura: non rimarrà all’Inter. Costa troppo e i nerazzurri non lo riscatteranno, tornerà al Valencia e si muoverà da lì. Attenzione alla Juventus e a un possibile ritorno in Serie A. Sembrava che Cancelo fosse destinato al Wolverhampton: il giocatore è sotto la procura di Jorge Mendes e l’agente portoghese ha una vera e proprio succursale tra i Wolves. Cancelo vorrebbe andare in Premier League ma non è allettato dalla possibilità di giocare nel Wolverhampton, quindi si registra una brusca frenata per questa operazione.

Stando a Sky Sport, la Juventus si è rifatta sotto con convinzione. Ha bussato alla porta del Valencia e ha iniziato a trattare. Non sarà facile prendere Cancelo perché a Valencia chiedono molto. La Juve si è fatta avanti con un prestito con diritto o obbligo di riscatto, gli spagnoli hanno risposto picche: Cancelo va via solo per quaranta milioni di euro e a titolo definitivo. La Vecchia Signora è interessata, il terzino dell’Inter (da considerare già un ex) è balzato tra i primi posti nelle preferenze dei bianconeri.