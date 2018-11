Coutinho, Rafinha e Vidal: le sliding doors di Inter-Barcellona

L’Inter accoglie gli ex Coutinho e Rafinha e l’obiettivo di mercato estivo Vidal

Inter-Barcellona è il match più atteso del girone B di Champions League e vedrà le due squadre combattere al Meazza per contendersi il primo posto che per ora è occupato dai blaugrana. Ma oltre alla situazione in classifica, sarà interessante vedere in campo giocatori che hanno vestito entrambe le maglie in carriera e chi ne ha preferita una rispetto all’altra durante gli intrecci estivi di mercato.

Il grande ex ha un nome e un cognome: Philippe Coutinho. Il brasiliano prelevato dal Vasco da Gama ha faticato ad imporsi all’Inter, mostrando solo a sprazzi il suo ormai noto talento. Tra prestazioni mediocri in Italia e in Spagna durante il prestito all’Espanyol, infortuni e 5 miseri gol in maglia nerazzurra, la società decide di fare cassa vendendolo al Liverpool per appena 10 milioni di euro. Con i Reds Coutinho rinasce e si conferma come uno dei più grandi calciatori della Premier League, tanto da convincere il Barcellona a sborsare 160 milioni di euro per farne il sostituto di Neymar. La dirigenza dell’Inter si sta ancora mangiando le mani.

Un altro rimpianto ex verdeoro è Rafinha, che invece ha lasciato bei ricordi ai tifosi nerazzurri. Arrivato in prestito la scorsa stagione ma non ricomprato dall’Inter, il brasiliano è ritornato al Barcellona, senza nascondere lo scontento per non aver potuto continuare la propria esperienza milanese. Rafinha si è già preso una piccola rivincita segnando un gol nel match di andata, e spera di ripetersi stasera.

Chi invece ritorna a San Siro da avversario con la maglia blaugrana ma rimpiange di non essersi accasato all’Inter è Arturo Vidal. Il cileno, dopo anni di successi al Bayern Monaco, ha preferito Barcellona a Milano per rincorrere la tanto desiderata Champions che non ha conquistato in carriera né con i tedeschi né con la Juventus. Il centrocampista però non ha trovato molto spazio nel centrocampo di Valverde.