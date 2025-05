Inter Barcellona, Conferenza stampa Bastoni: «Sembra scontato arrivare in semifinale ma non lo è. Siamo a due partite dal vincere la Champions»

Conferenza stampa Bastoni pre Inter Barcellona: le parole del difensore dei nerazzurri alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League

Alle 14.30 la conferenza stampa di Alessandro Bastoni. Queste le parole del difensore nerazzurro, in compagnia del tecnico Simone Inzaghi, alla vigilia di Inter Barcellona, sfida valevole per la semifinale di ritorno di Champions League (dopo il 3 a 3 dell’andata). Live su InterNews24.

DOMANI CI SARANNO 70MILA DI TIFOSI A SAN SIRO E ALTRI MILIONI IN GIRO PER IL MONDO, MI SENTO DI DIRE CHE L’INTER DARA’ IL 110% DOMANI IN CAMPO? – «Assolutamente sì. Siamo a due partite potenzialmente dalla Champions League. Daremo più del 110%, il 200%. Noi all’interno del nostro gruppo siamo consapevoli di giocare una semifinale di Champions. Non è una cosa che capita tutti gli anni e sembra quasi scontato all’esterno. Abbiam tanta voglia di giocare questa partita, tanto entusiasmo e fiducia in noi stessi. Non vediamo l’ora di giocarla».

COSA CI HA INSEGNATO LA GARA D’ANDATA? – «Abbiamo visto tanti video prima dell’andata, ma poi giocarci contro penso sia la maniera migliore per capire lo stile di gioco di una squadra. Sicuramente faremo tesoro dell’andata, abbiamo sbagliato diversi passaggi che avrebbero potuto crearci occasioni da gol, sicuramente per il loro stile di gioco. Ma possiamo migliorare tanto, faremo tesoro dell’andata per metterli in difficoltà».

