Inter Barcellona, Marotta: «Annata positiva. Questa è come una finale tra due squadre che lo meriterebbero». Poi la promessa sul mercato

Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha voluto dire la sua poco prima dell’inizio della semifinale di ritorno in Champions contro il Barcellona

Intervenuto nel corso del prepartita di Inter Barcellona, Beppe Marotta ha presentato la semifinale di ritorno di Champions League (dopo il 3 a 3 dell’andata). Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

LE EMOZIONI PER QUESTA MIA 4^ SEMIFINALE DI CHAMPIONS? – «Serata particolare, nelle altre occasioni è coincisa con una finale, speriamo che anche stasera si possa ripetere questa bella esperienza».

RECORD DI INCASSO. NUMERI UNITI AGLI INTROITI DALLA CHAMPIONS CHE CI FANNO GUARDARE AL FUTURO IN MANIERA POSITIVA? SUL MERCATO? – «Questa è un’annata sicuramente molto positiva, in primis dobbiamo riconoscere che una squadra di calcio deve soprattutto vincere e competere. Noi lo stiamo facendo, non siamo ancora a fine stagione. Dal punto di vista della sostenibilità quest’anno sarà sicuramente una stagione appagante».

SE MI ASPETTO UNA PROVA DAI GIOCATORI PI’ MATURI E RAPPRESENTATIVI? – «Aggiungerei anche l’aspetto motivazionale, questa è una partita che è come una finale. Si parte dallo 0 a 0, non c’è pure la regolare del gol doppio in trasferta. E’ veramente una finale tra due squadre che la meriterebbero. Determinazione, qualità tecnica e qualità agonistiche, sono un profilo di lettura importante».

TIFOSI? – «Sono momenti indimenticabili, serate splendide non solo per noi ma credo per il movimento calcistico italiano. Un orgoglio rappresentare l’Italia in questa che è la competizione più importante al mondo».