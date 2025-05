Inter Barcellona, conferenza stampa Inzaghi: «All’andata ottima gara. Rientri di Lautaro e Pavard? Devono dirmi solo una cosa»

Conferenza stampa Inzaghi pre Inter Barcellona: le parole del tecnico dei nerazzurri alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League

Dalle 14.30 la conferenza stampa di Simone Inzaghi. Queste le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia di Inter Barcellona, sfida valevole per la semifinale di ritorno di Champions League (dopo il 3 a 3 dell’andata). Live con InterNews24.

SE AVVERTO IL SENSO DELLA STORIA? POSSO DIVENTARE IL SECONDO ALLENATORE A PORTARE DUE VOLTE IN FINALE L’INTER DOPO HERRERA – «Sono partite emozionanti. Fanno piacere i record e i titoli, chiaramente si lavora per questo. In più le soddisfazioni ti ripagano di tutto il lavoro che c’è, ma non solo mio ma di tutto lo staff, la società e i calciatori. Non era scontato. Ad inizio stagione ogni squadra prova a vincere tutto, ma non per grazia ricevuta ma per il lavoro che c’è dietro. Stiamo facendo così anche quest’anno senza aver fatto scelte o aver anteposto una competizione a un’altra ma con un lavoro che ogni giorno questa squadra cerca di fare per dare soddisfazioni ai tifosi».

MEGLIO CHE LAUTARO PARTA DALL’INIZIO O DALLA PANCHINA? – «Dipenderà dalle sue sensazioni. Un giocatore che non può partire dall’inizio è difficile che poi possa darci una mano per gli ultimi 25 minuti, perché poi chiaramente le sensazioni dell’allenamento di oggi saranno importanti, sia per lui che per Pavard. Sapendo che all’occorrenza abbiamo altri giocatori, Pavard a Barcellona non c’era, Lautaro alla fine del primo tempo è dovuto uscire. Quest’anno purtroppo abbiamo avuto sempre tante defezioni come le hanno avuto le altre, abbiamo una rosa attrezzata. Vedremo domani mattina, avremo un risveglio muscolare e lì prenderò le decisioni cercando di fare sempre il bene dell’Inter come ho cercato di fare in questi 4 anni».

