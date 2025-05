Inter Barcellona, anche Sergi Roberto fa il suo pronostico. Il giocatore del Como: «L'Inter inizierà così, ma il Barcellona...»

Inter Barcellona, anche Sergi Roberto fa il suo pronostico. Le parole del giocatore del Como

Approdato al Como nella scorsa estate, il cuore di Sergi Roberto resta blaugrana. A confermarlo lo stesso giocatore dei lombardi, che da Jijantes ha provato a pronosticare l’andamento della semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona di questa sera.

PAROLE – «Ho il 100% di fiducia in questa squadra. L’Inter inizierà forte e alta, ma il Barcellona reggerà la pressione. L’Inter si sente a suo agio giocando in difesa, ma guardando l’ultima parte dell’andata e considerando che saranno spinti dai suoi tifosi penso che attaccherà. La questione dal punto di vista nerazzurra è come decideranno di fermare Yamal, se con il terzo centrale o con un centrocampista».

SPETTRI DEL PASSATO – «Non penso condizioneranno. Quando sei in una dinamica positiva ti entra tutto e quando tutto va male non entra niente. Inconsciamente in gare così se hai avuto esperienze negative e ti segnano un gol puoi pensare che succederà di nuovo, ma non è questo il caso».