Inter, Barella svetta per gli assist. Gli manca solo il gol

Barella secondo in Serie A per assist vincenti fatti per i compagni di squadra. Ma il gol manca da oltre un anno in campionato

Nicolò Barella sempre più imprescindibile per l’Inter di Conte. Dopo le ottime prove in azzurro, i nerazzurri ritrovano il loro ‘tuttocampista’ nel match di questo pomeriggio contro il Torino.

Barella è il secondo calciatori della Seria A per assist fatti come scrive stamane il quotidiano Tuttosport. All’ex Cagliari manca solo il gol, che in campionato manca da oltre un anno: 9 novembre 2019 con il Verona. La crescita a grandi livelli di Barella passa anche dall’aspetto realizzativo.