Inter, Barella tiene in ansia Conte: possibilità per Eriksen?

Antonio Conte rischia di perdere anche Nicolò Barella in vista del decisivo match di Champions League di domani sera a San Siro tra Inter e Shakhtar

Non solo Vidal e Nainggolan. Antonio Conte rischia di perdere anche Nicolò Barella in vista del decisivo match di Champions League di domani sera a San Siro tra Inter e Shakhtar. L’ex Cagliari non si è infatti allenato insieme al resto del gruppo nella rifinitura di questo pomeriggio al Suning Center.

Il centrocampista ex Cagliari accusa un problema alla caviglia e ha svolto un lavoro individuale in palestra. Recupero molto difficile per la sfida contro gli ucraini, con Eriksen al momento in vantaggio su Sensi per partire titolare nello scacchiere di Conte se Barella non dovesse recuperare.