Inter, Chivu può sorridere: ottime notizie da Bastoni dopo l’allenamento. Ma Lautaro…Cosa è successo ad Appiano Gentile

Inter, sorride Chivu dopo l’allenamento odierno: ecco le condizioni di Bastoni e Lautaro Martinez. Tutti i dettagli

La marcia di avvicinamento alla sfida contro la Fiorentina prosegue a ritmi serrati, ma le attenzioni principali sono rivolte al bollettino medico. Filtrano sensazioni contrastanti dal centro sportivo nerazzurro in vista dell’importante match in terra toscana, fondamentale per mantenere il vantaggio accumulato in vetta alla classifica.

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Sorriso in difesa: ottimismo per Bastoni

Le notizie più rassicuranti per lo staff tecnico riguardano il reparto arretrato. Alessandro Bastoni ha svolto gran parte della seduta odierna insieme al resto dei compagni, limitandosi a concludere l’allenamento con un lavoro personalizzato.

Il suo rientro definitivo in gruppo a pieno regime è previsto tra domani e dopodomani. La sua presenza in campo a Firenze appare dunque molto probabile. Un recupero cruciale per Cristian Chivu, che ritrova così il suo uomo chiave per la costruzione della manovra dal basso in una gara dove la solidità difensiva sarà un fattore determinante per il risultato.

Emergenza in attacco: Lautaro a forte rischio

Lo scenario è invece diametralmente opposto per quanto concerne il fronte offensivo. Lautaro Martinez ha continuato il suo percorso di recupero differenziato. La società appare fermamente intenzionata a non forzare i tempi. Non verranno presi rischi per Firenze: la migliore delle ipotesi è che possa andare in panchina, ma non è scontato.

Considerando anche l’assenza confermata di Henrikh Mkhitaryan, ancora fermo ai box, l’allenatore dovrà inevitabilmente ridisegnare l’attacco. Le soluzioni al vaglio vedono in pole position una coppia inedita formata da Marcus Thuram e da Pio Esposito, a meno di differenti alchimie tattiche dell’ultimo minuto.