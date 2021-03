Inter, Bastoni: «Torino ostico. Ma l’1-1 è fortuito»

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo il successo maturato contro il Torino: le sue dichiarazioni

«Eravamo consci delle difficoltà di questo match, il Torino è stata una squadra ostica contro cui giocare. Loro sono stati bravi in fase d’interdizione, noi però abbiamo avuto carattere nel riprendere la partita in mano sull’1-1 che hanno fatto loro in maniera fortuita».