Inter Bayern Monaco, prosegue il festival degli infortuni. Nei tedeschi si fa male anche lui!

Inter Bayern Monaco, prosegue il festival degli infortuni. Nei tedeschi va ko anche il presidente!

Assenti della partita, ma sicuramenti tra i più citati nei giorni che stanno anticipando la doppia sfida tra Inter e Bayern Monaco in Champions League, sono sicuramente i tanti infortunati che tra le due formazioni non sono potuti o non potranno essere della partita.

A questa lunga lista, si aggiunge un nuovo nome per i tedeschi, che nelle ultime ore ha perso per infortunio anche il presidente Herbert Hainer, numero uno del Bayern Monaco, costretto a saltare la trasferta di San Siro in cui la sua squadra proverà a ribaltare il 2-1 maturato all’andata.

Il presidente del Bayern si è rotto il perone qualche giorno fa e quindi non potrà partecipare in presenza alla gara di ritorno contro l’Inter.