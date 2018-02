Inter-Benevento, 26ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Inter–Benevento 2-0, decidono le reti ravvicinate di Skriniar e Ranocchia dopo che i padroni di casa avevano a dir poco sofferto la verve degli uomini di De Zerbi, condizionati da un episodio accaduto sul risultato di 0-0: contatto in piena area nerazzurra tra Cataldi e Ranocchia, Pairetto – aiutato dal seguente silent check – sceglie di non concedere la massima punizione ai sanniti. Poi puntualmente castigati dal doppio colpo di un’Inter che si rilancia in chiave Champions League, in attesa dei risultati di Roma e Lazio. Per il Benevento, in relazione alla prestazione, una vera e propria occasione persa.

Inter-Benevento 2-0: pagelle e tabellino

MARCATORI: st 21′ Skriniar, 24′ Ranocchia

Inter (4-2-3-1): Handanovic 6; Cancelo 6.5, Skriniar 6.5, Ranocchia 6.5, D’Ambrosio 6; Gagliardini 5, Vecino 6; Candreva 5.5, Rafinha 5 (20′ st Karamoh 6.5), Perisic 5.5 (37′ st Brozovic s.v.); Eder 5. A disposizione: Padelli, Pissardo, Lopez, Icardi, Borja Valero, Santon, Miranda, Dalbert, Pinamonti. Allenatore: Luciano Spalletti

Benevento (4-3-3): Puggioni 6; Sagna 6, Djimsiti 6.5, Tosca 6, Letizia 5.5; Viola 5.5, Sandro 7 (20′ st Del Pinto 5.5), Djuricic 5.5 (1′ st Cataldi 6.5); Guilherme 6.5, Coda 5.5 (40′ st Diabate s.v.), Brignola 6.5. A disposizione: Brignoli, Gyamfi, Memushai, Costa, Venuti, Parigini, Billong, Iemmello, Lombardi. Allenatore: Roberto De Zerbi

ARBITRO: Luca Pairetto di Nichelino

NOTE: ammoniti Candreva, Ranocchia, Del Pinto; espulso Viola per doppia ammonizione

INTER – IL MIGLIORE

Ranocchia 6.5: Si riscatta dalle ultime prove a dir poco deludenti: resta concentrato in fase difensiva, quando per almeno un’ora di gioco deve mettere la pezza alle continue offensive del Benevento, nella ripesa – sugli sviluppi di un calcio d’angolo – trova il gol vitale che chiude la gara ed indirizza definitivamente la contesa sui binari nerazzurri. Mezzo voto in meno per l’episodio del rigore non concesso al Benevento: pare colpire Cataldi, ma Pairetto – dopo il silent check – lascia correre.

INTER – IL PEGGIORE

Rafinha 5: Stecca in pieno l’occasione concessagli da Spalletti: l’allenatore nerazzurro lo schiera in posizione centrale per posizionarlo nel vivo del gioco, ma non si rende visibile ai suoi compagni e finisce presto con lo scomparire tra le linee del Benevento. Lascia il campo nella ripresa ad un più attivo Karamoh.

BENEVENTO – IL MIGLIORE

Sandro 7: Il brasiliano è l’uomo della svolta sul piano del gioco per il Benevento di De Zerbi: tocca un numero di palloni impressionante, sempre nel vivo della manovra e sempre visibile per i suoi compagni di gioco. Senso della posizione eccellente, il resto lo fanno fisicità e qualità nei fondamentali. Fuori categoria per la lotta salvezza, viene solo da dire: perché non è arrivato prima?

BENEVENTO – IL PEGGIORE

Letizia 5.5: In termini di contenimento sulla corsia non gioca una prestazione carente ed anzi si propone spesso in chiave offensiva, ma ha la responsabilità di lasciarsi sorprendere da Skriniar in occasione del calcio d’angolo che porta al vantaggio nerazzurro: indecisione costata cara ad un Benevento che fino a quel momento stava dominando la contesa nello scenario di San Siro.

Inter-Benevento: diretta live e sintesi

SINTESI SECONDO TEMPO – Il Benevento scende in campo nuovamente con l’idea di fare la partita e si vede condizionato da un rigore non concesso sul risultato di 0-0: contatto molto dubbio Cataldi-Ranocchia, Pairetto – con il seguente sostegno del silent check – lascia correre. L’Inter poi la vince con i due difensori centrali: segna prima Skriniar e poi Ranocchia.

49′ – Fischio finale: Inter-Benevento 2-0

47′ – Sinistro di Candreva respinto da Djimsiti

45′ – Quattro minuti di recupero sanciti da Pairetto

44′ – Eder in profondità per Karamoh, che si perde al momento della scelta

40′ – Nel Benevento Diabaté per Coda

39′ – Tentativo di Gagliardini in diagonale: nulla di fatto

37′ – Sostituzione Inter: Brozovic per Perisic

36′ – Espulso Viola: già ammonito atterra Eder, arriva il secondo cartellino giallo

32′ – Ritmi di gara inevitabilmente diminuiti: ora l’Inter gestisce il doppio vantaggio

28′ – Benevento che ha accusato il doppio colpo sul morale: non potrebbe essere altrimenti

24′ – RADDOPPIO INTER! Azione fotocopia del vantaggio ma da calcio di punizione ben battuto da Cancelo: stavolta segna Ranocchia, l’altro centrale difensivo, con un colpo di testa che non lascia scampo a Puggioni!

21′ – VANTAGGIO INTER! Rete che arriva sugli sviluppi di un corner: sponda di Vecino, irrompe Skriniar che sorprende Letizia e manda nella porta sannita con un colpo di testa

20′ – Una sostituzione per parte: Karamoh per Rafinha, Del Pinto per Sandro

18′ – Contropiede di Eder: palla alta

17′ – Contatto dubbio in area dell’Inter tra Cataldi e Ranocchia: silent-check e nulla di fatto, Pairetto aveva lasciato correre. Situazione rivedibile

13′ – Errore clamoroso di Coda! Lanciato da Brignola a tu per tu con Handanovic, spara alle stelle!

9′ – Primo tiro in porta per l’Inter dopo cinquantaquattro minuti di gioco: lo scaglia con potenza Vecino, Puggioni respinge con i pugni

8′ – Coda salta due volte Skriniar, che poi trova lo spunto per opporsi alla sua avanzata

5′ – Candreva sorprende Letizia in profondità, bene Puggioni nell’uscita bassa

3′ – Sviluppo del gioco lineare per il Benevento: Sandro liberato al tiro, conclusione alta

1′ – Si riparte con una sostituzione: Cataldi per Djuricic nel Benevento

SINTESI PRIMO TEMPO – Inguardabile la prestazione dell’Inter in questi primi quarantacinque minuti: campo lasciato al Benevento che si è avvicinato al vantaggio più di quanto sia riuscito ai nerazzurri. Problemi di gioco evidenti per Spalletti, mentre gli uomini di De Zerbi avrebbero dovuto sfruttare maggiormente le occasioni a disposizione.

45′ – Intervallo senza recupero: Inter-Benevento 0-0, tempesta di fischi da San Siro per la propria squadra

41′ – Fallo di Viola su Rafinha che aveva eluso con un bel movimento la marcatura del centrocampista opposto: si incarica della battuta della punizione Eder ma centra la barriera sannita

39′ – Inter che prova quantomeno ad innescare Perisic, ma al momento senza risultati

38′ – Brignola passa a sinistra su Cancelo, ma il cross termina tra le braccia di Handanovic

34′ – Solo Benevento: Coda calcia alto dal limite dell’area

33′ – Occasione clamorosa per il Benevento! Guilherme serve Sandro che attua un inserimento perfetto, salvo poi perdere il momento della conclusione a tu per tu con Handanovuic

31′ – Sulla barriera nerazzurra una punizione calciata da Letizia dai venticinque metri

28′ – Che chance per Coda! Fa secco Skriniar con una fintaa rientrare, para Handanovic su una conclusione potente ma troppo centrale

25′ – Guilherme in profondità per Coda: mira imprecisa, fa buona guardia D’Ambrosio. Pochi secondi dopo ecco una conclusione di Brignola, senza troppe pretese

22′ – Ripartenza letale del Benevento ma Brignola pecca inspiegabilmente di egoismo e non serve Guilherme meglio appostato in posizione di sparo: è lui stesso a concludere ma la battuta viene respinta da Skriniar

19′ – Bruttissimo fallo di Gagliardini su Sandro: piede a tamburo, Pairetto gli risparmia clamorosamente il cartellino giallo

17′ – Colpo di testa di Perisic sul cross di Cancelo: palla a lato

16′ – Ancora inattivo Rafinha: l’Inter dovrebbe cercarlo maggiormente

12′ – Inspiegabili i movimenti della linea difensiva del Benevento: restano nella via di mezzo tra l’attivazione della trappola del fuorigioco e la propria posizione iniziale, l’Inter non ne approfitta sull’asse Perisic-Candreva

11′ – Benevento ancora in proiezione offensiva: Guilherme crea apprensione nella difesa avversaria

9′ – Chance per l’Inter: lancio di Gagliardini per Candreva, Tosca sorpreso dal suo movimento, al momento della battuta ecco Djimsiti a sporcare la traiettoria

6′ – Errore di Coda nella gestione della transizione: dovrebbe puntare Ranocchia in uno contro uno ma si perde in una serie di controlli sbagliati

4′ – Gran sovrapposizione e seguente cross di Sagna, manca l’accorrente in piena area nerazzurra, con Coda che legge in ritardo la situazione di gioco

3′ – Benevento che con discreta personalità prova a gestire il pallone sin dalle primissime battute

1′ – Fischio d’inizio: via ad Inter-Benevento!

Stavolta gli uomini di Spalletti proprio non possono fallire: a San Siro arriva il fanalino di coda Benevento e l’imperativo dei tre punti si pone in ottica Champions League, che vede l’Inter retrocessa al quinto posto alle spalle delle due capitoline Roma e Lazio. Insomma non c’è altro terreno da perdere: avversaria la compagine campana, rinfrancata dalla vittoria ottenuta con il Crotone nei battiti finali dell’ultima gara, vogliosa di inseguire quell’obiettivo salvezza che ad oggi può essere definito soltanto come un miracolo sportivo. Tra pochi minuti via alla cronaca live con gli aggiornamenti in tempo reale su Inter-Benevento. Scelte ufficiali: alla fine Spalletti esclude sia Borja Valero che Brozovic, nel tentativo di aumentare i ritmi di un’Inter fin troppo intorpidita, giocano Gagliardini e Vecino in mediana, Rafinha sulle trequarti con le ali Perisic e Candreva a supporto del riferimento offensivo Eder. Confermata la panchina per Icardi. La grande novità nel Benevento è rappresentata dall’impiego di Coda: sarà lui – e non Parigini – a completare il tridente con Brignola e Guilherme, con quest’ultimo che dunque si defila dalla posizione centrale per lasciare spazio ad un centravanti di ruolo.

Inter-Benevento: formazioni ufficiali

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Ranocchia, Skriniar, D’Ambrosio; Gagliardini, Vecino; Candreva, Rafinha, Perisic; Eder. Allenatore: Luciano Spalletti

Benevento (4-3-3): Puggioni; Sagna, Tosca, Djimsiti, Letizia; Sandro, Viola, Djuricic; Guilherme, Coda, Brignola. Allenatore: Roberto De Zerbi

Inter-Benevento: probabili formazioni e pre-partita

Spalletti recupera Icardi nella lista dei convocati ma dovrebbe mandarlo in panchina: l’argentino non sarà rischiato dal primo minuto, spazio dunque a Eder che ha già segnato nelle gare in cui gli è stata concessa l’opportunità di giocare da titolare. Dubbi a centrocampo: scalpita Gagliardini, se non gioca ecco Borja Valero in mediana ed uno tra Brozovic e Rafinha sulla trequarti, con il brasiliano che potrebbe essere impiegato anche sul versante destro in luogo di Candreva. Nel Benevento De Zerbi potrebbe puntare su Tosca in difesa, Djuricic favorito su Cataldi in mediana, conferme in attacco per Brignola e Guilherme, da comprendere chi completerà il tridente offensivo.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Ranocchia, Skriniar, D’Ambrosio; Gagliardini, Vecino; Rafinha, Borja Valero, Perisic; Eder. Allenatore: Luciano Spalletti

Benevento (4-3-3): Puggioni; Sagna, Tosca, Djimsiti, Letizia; Sandro, Viola, Djuricic; Parigini, Guilherme, Brignola. Allenatore: Roberto De Zerbi

Si è così espresso l’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti nella conferenza stampa di presentazione della sfida di San Siro: «Abbiamo cercato di allenarci in maniera corretta questa settimana, ma il vento che ti viene contro a fare la differenza: nel primo periodo lo avevamo alle spalle. Va messo più sforzo in questa situazione e i ragazzi l’hanno messo. Ci siamo preparati molto bene, il nostro avversario ora è la vittoria. Vincere è importantissimo per tutti, attraverso le vittorie possiamo riprendere la nostra marcia. Hanno fatto piacere. Non tanto per i giudizi nei miei confronti, ma per ciò che concerne il modo di affrontare un discorso su una base di stabilità e volontà di creare un percorso. L’amministratore delegato ha detto delle cose interessanti che fanno piacere tutti, ma è sempre il discorso di prendere una strada e mantenerla senza lasciarsi turbare».

Così invece l’allenatore del Benevento Roberto De Zerbi: «Il fatto di aver vinto contro il Crotone non solo prolunga la nostra speranza, ma aumenta anche la consapevolezza di poter fare bene. La gare fatte contro Napoli e Roma ci hanno dato maggiori convinzioni per la sfida di sabato, fermo restando che affronteremo una squadra più forte di noi che è allenata da uno dei migliori allenatori italiani. Andremo a Milano con umiltà, ma con una voglia pazzesca di fare risultato perché per noi potrebbe rappresentare la svolta della stagione. Ho visto diverse partite dei nerazzurri, tra cui quella persa con il Genoa. Al di là del risultato, hanno dato vita a una buona prestazione. Voglio che la mia squadra entri in campo sapendo già cosa fare. Non voglio che si alzi la testa per guardare lo stadio o il colore delle maglie avversarie, ma un pizzico di pazzia nel vederci portare via punti. Non dico questo perché l’Inter è in difficoltà. Abbiamo un disperato bisogno di punti e questo aspetto lo metterò in evidenza anche nelle vigilie dei match contro Lazio e Juventus».

Inter-Benevento: i precedenti del match

Essendo la prima comparsa del Benevento in Serie A, e non essendo mai l’Inter retrocessa in serie minori, l’unico precedente tra le due squadre non può che essere quello dell’andata, quando i nerazzurri si imposero al Vigorito grazie alla doppietta di Brozovic, ininfluente fu la rete di D’Alessandro nonostante la buona prestazione inscenata dai sanniti. Una statistica a dir poco curiosa: nelle ultime dieci gare di campionato, l’Inter ha vinto appena una volta e nella classifica di questo specifico lasso di tempo sarebbe quartultima.

Inter-Benevento: l’arbitro del match

Dirige Luca Pairetto, fischietto classe 1984 appartenente alla sezione di Nichelino. Un precedente stagionale con l’Inter risalente al quattordicesimo turno di campionato: vittoria dei nerazzurri sul campo del Cagliari con un rotondo 1-3. Nessun precedente stagionale invece con il Benevento. Nel complesso del suo campionato ha diretto 11 gare ed estratto 44 cartellini gialli, alla media dunque di quattro ammonizioni a partita.

