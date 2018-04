Inter, Bergomi controcorrente: «Non riscatterei Cancelo»

L’ex bandiera dell’Inter Beppe Bergomi boccia l’ipotesi del riscatto di Joao Cancelo dal Valencia, viso il costo altissimo dell’operazione

L’Inter è tornata a vincere e a respirare dopo un periodo molto complicato. Tre punti d’oro per la banda di Spalletti, che può così continuare a lottare per qualificarsi alla prossima Champions League. La partita con il Cagliari è stata sbloccata grazie al primo gol in Serie A Joao Cancelo. Il terzino sta giocando una buona stagione a Milano e sono in molti che vorrebbero che venisse riscattato dal Valencia.

Il numero sette nerazzurro si è conquistato il favore dei tifosi, ma c’è ancora qualcuno che non è convinto. Tra questi la bandiera nerazzurra Beppe Bergomi, che ha coì commentato un eventuale acquisto a titolo definitivo: «Sarò impopolare, ma io Cancelo non lo riscatterei. E’ un buon giocatore ma i 35 milioni del suo riscatto li investirei altrove». Chissà se dopo ieri sera Bergomi avrà cambiato idea.