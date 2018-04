Inter-Cagliari, Spalletti: «Partita gestita bene. Karamoh? Deve far meglio»

Inter-Cagliari, le dichiarazioni di Luciano Spalletti dopo la vittoria della sua squadra

L’Inter riparte dopo tre partite senza vittoria e lo fa a San Siro contro il Cagliari. Un sonoro 4-0 che relega momentaneamente i nerazzurri al terzo posto e che l’allenatore Luciano Spalletti ha commentato così dopo la gara: «Karamoh? Deve far meglio e sfruttare meglio le occasioni, imparare in fase realizzativa e non perdersi in certe situazioni. L’Inter ha dimostrato di star bene dentro la metà campo del Cagliari, non li abbiamo fatti rifiatare, ci sono state poche corse a campo aperto, è stata una partita gestita bene anche se con poca determinazione. La gara poteva essere chiusa già nel primo tempo» le parole a Sky Sport.

Spalletti ha poi continuato: «Ci manca la qualità tecnica, caratteriale, di forza fisica, ci vogliono tutte e tre per ambire a risultati importanti. Da un punto di vista caratteriale spesso non ce la facciamo ad autoalimentarci. Gagliardini? Sarebbe una grave perdita se venisse confermata la lesione muscolare, con Brozovic si completano a vicenda. Icardi? E’ bene che lo si citi anche se non è per il gol. Sabatini? Lo riascolto con piacere, gli voglio bene, aspetto che mi inviti a cena».