Infortunio Gagliardini: fuori al 36′ di Inter-Cagliari, le ultime

Infortunio Gagliardini, giovedì gli esami

Roberto Gagliardini, uscito poco dopo la mezzora di Inter-Cagliari sostituito da Borja Valero, ha riportato la distrazione del flessore della coscia destra. Un infortunio particolarmente doloroso che lo stesso giocatore, come riporta Sky Sport, ha sottolineato all’uscita dal campo dicendo di non essere mai incappato in uno stiramento simile. Giovedì, come riportato, sono in programma gli esami specifici per poter fare una diagnosi più precisa sull’infortunio.

Inter-Cagliari è un banco di prova importante per la compagine allenata da Luciano Spalletti, visto che i 3 punti sono obbligatori per restare in corsa per un posto in Champions League. La sfida in quel di San Siro è iniziata nel migliore dei modi per i neroazzurri che, dopo appena 3 minuti di gioco, si sono portati in vantaggio grazie alla rete del portoghese Joao Cancelo direttamente da calcio di punizione. La gioia, però, è stata mitigata da quanto accaduto al 35′, in occasione dell’infortunio di Gagliardini.

L’ex centrocampista dell’Atalanta, cresciuto nell’academy della Dea, è stato vittima di un infortunio muscolare al flessore e, 60 secondi dopo, è uscito dal campo in barella, sostituito dallo spagnolo Borja Valero, modificando di fatto la conformazione del centrocampo dell’Inter. L’uscita dal terreno di gioco non prometteva nulla di buono e tale problema potrebbe compromettere, di fatto, il finale di campionato di Gagliardini. Domani, come di consueto, saranno svolti gli accertamenti medici del caso e ne capiremo di più sulle condizioni del centrocampista nativo di Bergamo. Tegola importante per Luciano Spalletti, visto che aveva dato fiducia incondizionata al ragazzo, presente in 29 delle partite di campionato fin qui disputate.