Inter: Biraghi e i tentativi di aggredire in avanti il Borussia Dortmund

Biraghi ha disputato una pessima gara in Borussia Dortmund-Inter. Eppure Conte voleva utilizzarlo per pressare in avanti gli avversari

Rispetto alla gara di Milano, il Borussia Dortmund in Germania ha giocato con il 4231, schierando in mezzo il doppio mediano Witsel-Wiegl. A San Siro, Conte aveva detto di avere voluto abbassato il pressing della squadra. Al Signal Iduna Park c’era invece l’obiettivo di recuperare palla in avanti.

Biragh giocava altissimo, aggrediva Hakimi – il terzino destro avversario – in avvio di azione dei padroni di casa. All’atto pratico, però, il laterale ex Fiorentina ha faticato molto nell’arco del match, facendosi spesso trovare fuori posizione.