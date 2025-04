Inter Bologna, caso rimessa laterale. Biasin difende l’Inter senza giri di parole. Il suo commento

Continua a far discutere la rimessa laterale da cui è dipeso il risultato di Bologna Inter. Già Simone Inzaghi a Sky dopo la sfida aveva posto l’accento sulla vicenda: «Con 10 metri avanti chiaramente non può essere convalidata. Finché si parla di 3-4 metri… E’ per quello che i ragazzi erano così nervosi, giustamente. Poi bisogna fare meglio, la palla non deve finire da Orsolini».

Più tardi, nel corso di Pressing, in onda su Canale 5, Fabrizio Biasin, giornalista, è tornato sulla vicenda intervenendo così sulla rimessa laterale battuta dalla squadra di Vincenzo Italiano una decina di metri più avanti e che scaturisce il gol decisivo di Orsolini che ha deciso la sfida di Serie A.

PAROLE –«Non è un alibi, però da Colombo, che considero il miglior arbitro italiano in questo momento, non mi aspetto che lasci passare delle cose del genere, sono cose che poi condizionano una stagione».