Inter: Brozovic fa la differenza nel primo tempo, poi cala

Il Borussia Dortmund ha faticato nel contenere Brozovic. Il croato ha ricevuto tante volte palla, consentendo all’Inter di uscire dal basso

Brozovic è la fotografia dell’Inter di Dortmund. Dominante nel primo tempo, in grossa difficoltà nella ripresa. I nerazzurri sono riusciti a consolidare il possesso diverse volte nella prima frazione, con gli avversari che hanno pressato male. Come per esempio in occasione del secondo gol, un’azione strepitosa nata dai piedi del croato.

Non a caso, Brozovic è stato il giocatore dell’Inter che ha effettuato più passaggi, col Bvb non sempre irreprensibile nel schermarlo. Un esempio nella slide sopra, in cui viene ben servito alle spalle della linea di pressione avversaria.