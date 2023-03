Inter, Brozovic perde il posto e il futuro è sempre più un rebus

Marcelo Brozovic perde il posto da titolare nell’Inter e il suo futuro in nerazzurro è sempre più un rebus

Il croato con i due mesi fuori tra infortunio e Mondiale non è tornato al meglio in questo 2023. Inzaghi gli preferisce Calhanoglu in regia e lui potrebbe dire addio a fine stagione. Da tempo sulle sue tracce ci sarebbe il Barcellona che potrebbe portarlo in Spagna e a Milano tornare Kessié. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.