All’appuntamento chiave tra Inter e Tottenham di Champions League mancherà Mousa Dembelé, che ha riportato un serio infortunio

2018 finito per Mousa Dembelé, che rimarrà ai box fino al termine dell’anno per via della lesione al legamento della caviglia destra rimediato nel match con il Wolverhampton. Dembelé è solo l’ultima tegola riportata dagli Spurs, che in questo inizio di stagione hanno dovuto fare i conti con un calvario senza fine, che include anche le pesanti assenze di Vertonghen e Rose.

Il tecnico Pochettino dovrà dunque inventarsi qualche soluzione per riuscire ad insidiare il secondo posto del girone di Champions, attualmente occupato dall’Inter. Proprio lo scontro diretto con i nerazzurri a Londra, in programma il prossimo 28 novembre, sarà decisivo per scoprire il destino dei due club nella competizione europea. E al grande appuntamento il grande assente sarà proprio Mousa Dembelé.