Inter, settimana prossima incontro con il Cagliari: i nomi sul tavolo

Tra qualche giorno Inter e Cagliari si incontreranno nuovamente per discutere di mercato. Ecco di chi si parlerà

Come riportato da Tuttosport, i contatti tra Inter e Cagliari sono sempre intensi. Settimana prossima, il club nerazzurro e quello rossoblù si siederanno di nuovo intorno al tavolo per discutere del passaggio di Naithan Nandez alla corte di Simone Inzaghi, ma non solo.

A fare il percorso inverso potrebbe essere il giovane attaccante Andrea Pinamonti, che nell’ultima stagione ha trovato poco spazio tra i campioni d’Italia. L’ex Genoa piace molto alla società sarda, pronta a sfidare la concorrenza del Nizza.

